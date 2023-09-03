Fenerbahçe Ankara'da tek gol kazandı

MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.

Fenerbahçe galibiyetlerine devam ediyor Bu sezon ligde ve Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe seriyi Başkent'te de bozmadı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 60. dakikada Osayi Samuel kaydetti. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de üçte üç yapan Fenerbahçe 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'deki galibiyet hasretini 4 maça çıakrtan MKE Ankaragücü haftayı 2 puanla kapattı. Eryaman Stadı'nın zeminin hazır olmaması nedeniyle ligin 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçını İstanbul'da oynayan sarı-lacivertliler, ilk kez kendi evinde sahaya çıktı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Tadic'in vuruşunda, meşin yuvarlak barajdan döndü.

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve rakibini geçen Fred'in vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

34. dakikada MKE Ankaragücü'nde topla buluşan Sowe'un vuruşunda, Fenerbahçe savunmasının müdahale ettiği top kornere çıktı.

43. dakikada Fenerbahçe'de ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Szymanski'nin çektiği şutta top, savunmadan döndü.

Maçın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Maçın ikinci yarısına Fenerbahçe etkili başladı. 48. dakikada sol kanattan gelişen hücumda Tadic, ceza sahası içindeki Dzeko'ya isabetli bir pas attı. Dzeko, göğsüyle kontrol ettiği topa vurdu. Kaleci Gikiewicz, gole izin vermedi.

54. dakikada ceza sahasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Topla buluşan Tadic'in aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta gitti.

GOL - 60. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Topla ceza sahasına doğru ilerleyen Dzeko, pasını sağ çaprazdaki Osayi-Samuel'e attı. Osayi-Samuel'in sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1.

70. dakikada MKE Ankaragücü'nün sol çaprazdan gelişen atağında, savunmanın arkasına sarkan Rodrigues'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü.

KIRMIZI KART - 84. dakikada Fenerbahçe'de topa eliyle müdahale eden İsmail Yüksek, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

85. dakikada MKE Ankaragücü, sol kanattan serbest vuruş kazandı. Efkan Bekiroğlu'nun arka direğe doğru ortaladığı topa Radakovic gelişine vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos] [Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç.

MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Kitsiou, Mert Çetin, Radakovic, Mujakic (Dk. 81 Hanousek), Dokanovic (Dk. 61 Cem Tuna Türkmen), Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Renaldo (Dk. 71 Rodrigues), Morutan (Dk. 81 Bajic), Sowe

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Cengiz Ünder), Tadic (Dk. 90 King), Dzeko (Dk. 83 Umut Nayir)

Gol: Dk. 60 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 84 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 7 Mert Çetin, Dk. 73 Radakovic (MKE Ankaragücü), Dk. 78 İsmail Yüksek, Dk. 90+3 Fred (Fenerbahçe)