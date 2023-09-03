Berat Özdemir yeniden Trabzonspor yolunda

Kulübü Al-Ettifak'ın Jordan Henderson ve Wijnaldum transferleri sonrası yabancı sınırı nedeniyle kiralamak istediği 25 yaşındaki oyuncuya bordo mavililer talip oldu.

Suudi Arabistan ekibiyle büyük oranda anlaşan Trabzonspor, Berat Özdemir'i Türkiye'ye davet etti. Başarılı orta saha, İstanbul'da Başkan Ertuğrul Doğan ile görüşecek.

Berat Özdemir, Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra geçtiğimiz sezon başında Al-Ettifak'a transfer olmuştu.

Suudi Arabistan'da başarılı bir sezon geçiren Berat Al-Ettifak'ta 31 maça çıkıp 1 kez de gol sevinci yaşadı.