Hafif Sağanak Yağışlı 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 03.09.2023 19:06

Berat Özdemir yeniden Trabzonspor yolunda

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, rotasını eski oyuncusu Berat Özdemir'e çevirdi.

Berat Özdemir yeniden Trabzonspor yolunda

Kulübü Al-Ettifak'ın Jordan Henderson ve Wijnaldum transferleri sonrası yabancı sınırı nedeniyle kiralamak istediği 25 yaşındaki oyuncuya bordo mavililer talip oldu.

Suudi Arabistan ekibiyle büyük oranda anlaşan Trabzonspor, Berat Özdemir'i Türkiye'ye davet etti. Başarılı orta saha, İstanbul'da Başkan Ertuğrul Doğan ile görüşecek.

Berat Özdemir, Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra geçtiğimiz sezon başında Al-Ettifak'a transfer olmuştu.

Suudi Arabistan'da başarılı bir sezon geçiren Berat Al-Ettifak'ta 31 maça çıkıp 1 kez de gol sevinci yaşadı.

ETİKETLER
Trabzonspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Üst üste 10. yarışını kazanan Max Verstappen F1'de tarihe geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:25
Tayvan’da tayfun alarmı: Resmi tatil ilan edildi
20:09
Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı
19:54
Samsun ve çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı
19:54
Ankara’da sağanak: Yollar göle döndü
19:28
Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı
19:29
Bakan Bayraktar İsrailli mevkidaşı Katz ile görüştü
Aksaray'da yağmur ve dolu, çerezlik ayçiçeğini vurdu
Aksaray'da yağmur ve dolu, çerezlik ayçiçeğini vurdu
FOTO FOKUS
Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı
Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ