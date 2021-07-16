Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Avrupa pistlerine geri dönen ay-yıldızlı sporcu Ümit Ülkü, 17-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya Red Bull Ring'de koşulacak olan hem dayanıklılık (Endurans), hem de çok amaçlı, tek markalı bir motor (Sprint Challenge) yarışlarında mücadele edecek.