Galatasaray, sol bek sorununu çözmek istiyor. Birçok mevkide kadrosunu takviye etmeye çalışan sarı kırmızılılar, önceliğini sol beke verdi.

Fatih Terim'in ilk tercihi, Patrick van Aanholt. Bonservisi elinde olan Hollandalı futbolcunun menajeri ile görüşmeler devam ediyor.

Yönetim, 30 yaşındaki futbolcuyla imza parası konusunda pazarlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray yönetiminin, sol bek için düşündüğü diğer isim ise Ezgjan Alioski. Yöneticiler, Makedon futbolcunun temsilcisi ile bir araya geldi.

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu, yıllık 2 milyon 200 bin eurodan 4 yıllık kontrat istedi.

Bu iki ismin dışında diğer seçenek ise Layvin Kurzawa. Alioski ve Van Aanholt transferlerinde sonuç çıkmaması halinde rota Fransız futbolcuya çevrilecek.