Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 13:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Alex de Minaur olimpiyatlarda yok
Avustralya'nın bir numaralı tenisçisi Alex de Minaur zorunlu ön testinin pozitif çıkması nedeniyle olimpiyatlarda mücadele edemeyecek.
Avustralya'nın bir numaralı tek erkekler tenisçisi Alex de Minaur, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılamayacak. Minaur'un, Tokyo'ya hareketinden önce zorunlu Covid-19 testi pozitif çıktı.
Avustralya Olimpiyat takımının şefi Ian Chesterman, 22 yaşındaki tenisçinin olimpiyatlarda mücadele edemeyeceğini Tokyo'da düzenlenen bir medya konferansta duyurdu.
Chesterman, Alex de Minaur'un yaşadığı hayal kırıklığını, "Çok üzgün; paramparça" sözleriyle ifade etti.
Dünya sıralamasında 17. sırada yer alan Alex de Minaur, son olarak tenisin en prestijli turnuvası Wimbledon'da korta çıkmıştı.
Etiketler: Koronavirüs
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