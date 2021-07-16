Avustralya'nın bir numaralı tek erkekler tenisçisi Alex de Minaur, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılamayacak. Minaur'un, Tokyo'ya hareketinden önce zorunlu Covid-19 testi pozitif çıktı.

Avustralya Olimpiyat takımının şefi Ian Chesterman, 22 yaşındaki tenisçinin olimpiyatlarda mücadele edemeyeceğini Tokyo'da düzenlenen bir medya konferansta duyurdu.

Chesterman, Alex de Minaur'un yaşadığı hayal kırıklığını, "Çok üzgün; paramparça" sözleriyle ifade etti.

Dünya sıralamasında 17. sırada yer alan Alex de Minaur, son olarak tenisin en prestijli turnuvası Wimbledon'da korta çıkmıştı.