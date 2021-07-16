Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer girişimlerine devam ediyor.

Siyah beyazlılar, geçen sezonun yıldızları Ghezzal ve Rosier için ısrarını sürdürüyor.

Rachid Ghezzal için son teklifini Liecester City'ye ileten yönetim, beklemeye geçti. Yeni bir teklif verip fiyat yükseltmeyi düşünmeyen siyah beyazlılar, olumlu yanıt gelmesi halinde Cezayirli futbolcu ile sözleşme imzalayacak.

Valentin Rosier transferinde ise pazarlıklar sürüyor. Sporting Lizbon'a yaklaşık 4,5 milyon euro öneren yönetim, bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay vermeyi taahhüt etti.

Fransız sağ beke ödenecek bonservisin taksitlendirilmesi konusunda görüşmeler devam ediyor. Ghezzal ve Rosier transferlerinin Bayram sonrasında netleşmesi bekleniyor.

Diğer yandan 2 yurt dışı kampı da iptal edilen Beşiktaş, çalışmalarını Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdürecek. Siyah beyazlılar, İstanbul'da yapacağı hazırlık maçlarıyla yeni sezona girmeyi planlıyor.