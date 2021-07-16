Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni sezon için kadrolarını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, transferde hareketli günlerin devam ettiğini anlattı.

"Bugün aramıza Ahmed Ildız'ı kattık. Yeni Malatyaspor'da geçen sezon başarılı bir sezon geçirmişti. İnşallah bundan sonra Alanyasporumuz için ter dökecek. Kaliteli bir futbolcu, burada daha fazla bir çıkış yakalayacaktır. Buna inanıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Çavuşoğlu, yeni sezon için transfer çalışmalarının sürdüğünü de belirtti.

"Öncelikle eksik bölgelerimize takviye yapmayı planlıyoruz. Uçaklarımız havada dolaşıyor. Taraftarlarımız rahat olsun."

Orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ise Alanya'da çıkış yakalayacağına inandığını kaydetti. 24 yaşındaki Ahmed, Alanyaspor ve kendisi için transferin hayırlı olmasını diledi.

"3 yıl buraya kendimizi bağladık. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Her şey güzel olacak. Bu sezon yukarılarda oynayacağız. Güzel bir sezon geçmesini diliyorum. Taraftarlarımızla bir araya geleceğimiz yeni sezonda statta görüşmek dileğiyle."

[Fotoğraf: AA]

Açıklamaların ardından Ahmed Ildız, kendisini 3 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.