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Spor
AA 04.11.2023 20:01

Milli judocu Vedat Albayrak Avrupa şampiyonu oldu

Milli judocu Vedat Albayrak, Fransa'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli judocu Vedat Albayrak Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Montpellier şehrinde 81 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu rakiplerini yenerek finale yükseldi ve altın madalya müsabakasında Gürcistan'dan Tato Grigalashvili'yle karşılaştı.

Rakibini mağlup eden Vedat, 2021'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.


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