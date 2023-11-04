Milli yelkenci Mehmet Erkut Budak bronz madalya kazandı

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Abu Dabi'den gerçekleşen ve 157 sporcunun yarıştığı organizasyonda milli sporcu Mehmet Erkut'un erkekler genel klasmanda 3. olduğu aktarıldı.

Erkeklerde genel klasmanda yarışı Fikret Tacar'nın 8'inci, Derin Değişen'in 18'inci, Tayfun Türk'ün 19'uncu ve Asrın Hepbayraktar'ın ise 45'inci sırada bitirdiği belirtildi.

Kızlarda ise genel klasmanda Derin Değişen'in 6. olduğu, Optimist Milli Takımı'nın ise takım yarışlarında 4'üncü sırada yer aldığı kaydedildi.