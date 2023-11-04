Açık 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 04.11.2023 19:55

Milli yelkenci Mehmet Erkut Budak bronz madalya kazandı

Milli yelkenci Mehmet Erkut Budak, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 2023 Optimist Açık Asya ve Okyanusya Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

Milli yelkenci Mehmet Erkut Budak bronz madalya kazandı

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Abu Dabi'den gerçekleşen ve 157 sporcunun yarıştığı organizasyonda milli sporcu Mehmet Erkut'un erkekler genel klasmanda 3. olduğu aktarıldı.

Erkeklerde genel klasmanda yarışı Fikret Tacar'nın 8'inci, Derin Değişen'in 18'inci, Tayfun Türk'ün 19'uncu ve Asrın Hepbayraktar'ın ise 45'inci sırada bitirdiği belirtildi.

Kızlarda ise genel klasmanda Derin Değişen'in 6. olduğu, Optimist Milli Takımı'nın ise takım yarışlarında 4'üncü sırada yer aldığı kaydedildi.

Sıradaki Haber
Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 2 değişiklik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız adımlarla Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız
20:28
Bakan Tekin öğretmenlerle bir araya geldi
20:24
ABD'den İsrail'e çağrı: Sivillere zararı en aza indirmek için uygulanabilir önlemler al
19:37
Gazze'deki ambulans şoförü dünyaya seslendi: Allah bize yeter
19:51
Bayraktar TB3 SİHA üçüncü uçuş testini başarıyla tamamladı
19:04
Gazze'deki 'Save The Children' çalışanları: Yerinden edilmek su yok demektir
Gazze'deki çocuk ölümleri Amsterdam'da canlandırıldı
Gazze'deki çocuk ölümleri Amsterdam'da canlandırıldı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 SİHA üçüncü uçuş testini başarıyla tamamladı
Bayraktar TB3 SİHA üçüncü uçuş testini başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ