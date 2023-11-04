Trabzonspor ligde Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra yendi

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Trabzonspor ligde 26 yıl sonra Kadıköy'den zaferle ayrıldı.

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, son 26 dış saha maçında 14 mağlubiyet, 12 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşamıştı.

Karadeniz ekibi, 26 yıl sonra sarı-lacivertli takımı yine 3 golle yendi.

Maçın ilk yarısını Trabzonspor Onuachu'nun 10. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, önce 46. dakikada Berat Özdemir ile farkı ikiye çıkardı, sonra 47. dakikada yeni transferi Pepe ile 3-0 öne geçti.

Fenerbahçe, 61. ve 90. dakikalarda Tadic'in penaltıdan attığı gollerle skoru 2-3'e getirdi.

Trabzonspor'da Enis Destan'ın 90+5. dakikada attığı gol VAR kararı ile iptal edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Öte yandan Trabzonspor'da Eren Elmalı sarı kart görerek Süper Lig'in 11. haftasında konuk edeceği TÜMOSAN Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Puanını 19'a çıkartan Trabzonspor Kadıköy deplasmanından zaferle döndü ve moral buldu. Bu sezon 5 deplasman maçına çıkan Trabzonspor 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı.

İsmail Kartal yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin, ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. 30 puanda kalan sarı lacivertliler lig liderliğini Galatasaray'a devretti.

[Fotoğraf: İHA]

Fenerbahçe'nin 19 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Sezona 10 lig maçında 10 galibiyet alarak başlayan ve Süper Lig tarihinde 'en iyi başlangıç rekoru'nun sahibi olan Fenerbahçe, Trabzonspor'a mağlup olarak bu seriyi bitirdi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 19 maçın tamamında galibiyet elde etti.

Süper Lig'e Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor ve Hatayspor mücadelelerinde 3 puan aldı.

Bugün sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 3-2 yenilerek hem galibiyet serisi sona erdi hem de bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe tribünlerinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi

​​​​​​​Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçı öncesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.

29 Ekim tarihinde Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösterisini ilk iç saha maçında gerçekleştirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı'nın görsellerinin yanı sıra üzerinde "İlk Dünya Savaşı'nda 16 Fenerbahçeli futbolcu ve yönetici Kırklareli'ndeki 6. Tümen 16. Alay ağır makineli tüfek bölüğünde idiler." yazılı pankart da tribünde yükseldi.

Fenerbahçe tribünleri "Cumhuriyet'in Feneri Aydınlatıyor Bizleri" pankartını da kale arkasında açtı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanattan Osayi'nin ön direğe yaptığı ortada İrfan Can Kahveci kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL - 10. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan hızla ilerleyen Visca'nın arka direğe yaptığı ortada, Onuachu yakın mesafeden topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

43. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Zajc'ın gelişine sert şutunda yere de çarpan top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 46. dakikada konuk ekip farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta gelişen atakta Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortayı savunma kafa ile uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Berat Özdemir'in gelişene sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 0-2.

47. dakikada Trabzonspor 3. golünü buldu. Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşan Visca, boşa kaçan Abdülkadir'e pasını attı. Abdülkadir'in altı pas önüne çevirdiği topa Pepe gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 59. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Tadic, Trabzonspor ceza sahasında Mehmet Can Aydın ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada penaltı atışını kullanan Tadic, topu ve kaleci Uğurcan'ı farklı köşelere gönderdi: 1-3.

70. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Tadic ile duvar pası yapan Ferdi'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Uğurcan sağına uzanıp kornere çeldi.

76. dakikada Trabzonspor ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can'ın yerden şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 86. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Trabzonspor ceza sahasında Mehmet Can Aydın ile mücadeleye giren Crespo yerde kaldı, hakem Zorbay Küçük penaltı kararını verdi. 87. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı atışında top üst direkten geri döndü, boşta kalan topa Tadic bir kez daha vurdu, kaleci Uğurcan'ın çizgi üzerinde kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı.

Zorbay Küçük, Trabzonsporlu oyuncuların ceza sahasına atıştan önce girdiği gerekçesiyle penaltının tekrar atılmasına karar verdi. 90. dakikada penaltı atışını tekrar kullanan Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluşturdu. 2-3.

Karşılaşmayı Trabzonspor 3-2 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Furkan Ürün.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet Akaydin (Dk. 73 Batshuayi), Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc (Dk. 74 Crespo), İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Emre Mor), Szymanski, Tadic, Dzeko (Dk. 80 Mert Müldür).

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Denswil, Baniya, Eren Elmalı (Dk. 80 Larsen) , Mehmet Can, Berat Özdemir, Mendy, Abdülkadir Ömür (Dk. 62 Bakasetas), Pepe (Dk. 62 Trezeguet), Visca (Dk. 80 Fountas), Onuachu (Dk. 73 Enis Destan).

Goller: Dk. 10 Onuachu, Dk. 46 Berat Özdemir, Dk. 47 Pepe (Trabzonspor), Dk. 61 ve 90 Tadic (penaltılardan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 32 Samet Akaydin, 45+3 İrfan Can Eğribayat (Yedek kulübesinde), Dk. 81 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 90+2 Osayi (Fenerbahçe), Dk. 52 Eren Elmalı, Dk. 78 Visca, Dk. 81 Bakasetas, Dk. 90+8 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 78 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)