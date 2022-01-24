2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. eleme turunda deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan maç öncesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve halen Kıbrıs Rum Kesimi'nde karantinası devam eden milli hentbolcu Alperen Arabacı, Kıbrıs Rum Kesimi'nde karantinada bulunduğu evden açıklama yaptı.

"Mili maç için geldiğimiz Güney Kıbrıs'ta koronavirüs testimin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındım. Milli maçta oynayamadığım için üzgünüm fakat takımımızın galip gelerek üst tura çıkmış olması beni oldukça mutlu etti. Takımımı buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Şu anda federasyonumuzun bana ayarlamış olduğu bir evde kalıyorum ve her türlü ihtiyacım karşılanıyor. Sağlık açısından da bir problemim yok, kendimi oldukça iyi ve zinde hissediyorum. Kuzey Kıbrıs'tan da yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz, her türlü ihtiyacımın karşılanması için çalışıyorlar, sağ olsunlar. Türkiye'ye dönebilmek için de çabalayan federasyonumuza, Dışişleri Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımız yetkililerine buradan teşekkürü bir borç bilirim. Aynı zamanda destek mesajlarını esirgemeyen Türk halkıyla da gurur duyuyorum. Karantina sürecimin en kısa sürede tamamlanıp ülkeme dönmek istediğimi herkese buradan iletiyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere sağlıcakla kalın, hoşça kalın."

A Milli Takım Başantrenörü Okan Halay

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay da Alperen Arabacı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Halay, Kıbrıs Rum Kesimi maçına gitmeden önce Türkiye'de PCR testi yaptırdıklarını, bütün oyuncuların ve heyetteki herkesin testinin negatif çıktığını aktardı.

"Güney Kıbrıs'a vardığımız zaman havalimanında tekrar PCR testi istediler, ertesi gün testler açıklanınca hepimizin negatif maalesef Alperen Arabacı'nın pozitif çıktı. Bu durumda Alperen maçta oynayamadı, hemen acilen otelden çıkılarak başka bir yere gidilmesi için bize bilgi verildi. Sağ olsun federasyon başkanımız hemen Alperen'le ilgili gerekli işlemleri yaparak onu tedavi ve karantina süreci için düzgün bir eve yerleştirdi, 10 gün orada karantina altında olacak. Alperen'de hiçbir belirti yok, sağlık durumu şu anda çok iyi, bir sıkıntısı yok."

"Devletimiz sağ olsun onu aldırmak için gerekli çabayı gösterdi "

Halay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'nca Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden (GKRY) milli hentbolcu Alperen Arabacı'nın KKTC'ye getirilmesi için devletin gerekli girişimde bulunduğunu hatırlattı.

"Devletimiz sağ olsun onu aldırmak için gerekli çabayı gösterdi ama maalesef prosedür gereği 10 gün boyunca orada kalması gerekiyormuş. Şu anda bildiğim kadarıyla 27 Ocak'ta belki hızlı bir test yapılacak, bu test sonucu negatif çıkarsa onu hemen ülkemize ulaştıracağız."

"Yanında hiç kimsenin kalmasına izin verilmedi"

Halay, Alperen Arabacı'nın yanında bir refakatçinin kalıp kalmadığına ilişkin de konuştu.

"Yanında hiç kimsenin kalmasına izin verilmedi, zaten Güney Kıbrıs'a giderken de bizim vize süremiz üç günlüktü. Sadece maç öncesi, maç günü ve sonrası bir gün, ondan dolayı kimsenin kalmasına izin verilmedi. Şimdi Alperen Arabacı'nın vizesinin uzatılmasını Güney Kıbrıs yönetimi yapacaktır. Süreci tamamlayınca sağlıklı bir şekilde dönecektir diye düşünüyorum. Alperen ile devamlı konuşuyorum, hiçbir sıkıntısı yok, sağlığı da iyi. Ortamı, kaldığı yer güzel, her türlü ihtiyacı karşılanıyor, hiçbir sıkıntısı yok."