Yeşil-beyazlılar, ligde oynadığı son 3 iç saha maçında 3 puan elde edemedi.

Ligin 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Doğu Karadeniz temsilcisi, 21. haftada Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi.

GZT Giresunspor, son olarak dün konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Geride kalan 23 haftada Giresun ekibi, iç sahada oynadığı 12 maçta 4 galibiyet elde ederken, 2 kez rakipleriyle berabere kaldı, 6 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, kısa zaman içerisinde toparlanacaklarını ve ligde çıkışa geçeceklerini kaydetti.

Sezon sonunda hedefleri olan ligde kalma başarısını göstereceklerine inandıklarını dile getiren Akgün, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcu grubunun bunu başarmak için canla başla mücadele verdiğini sözlerine ekledi.