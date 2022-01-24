Kocaelispor’da son Samsunspor maçı öncesi Mustafa Reşit Akçay’ın istifası gündeme oturmuştu.

Yeşil-siyahlılarda yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusuyken o isim belli oldu. Mehmet Altıparmak, 1.5 yıllığına Kocaelispor’un teknik direktörü olacak.

17 günlük bir araya giren Kocaelispor’da hazırlıklar Antalya kampında yapılacak.

Salı günü başlayacak olan çalışmalarda Mehmet Altıparmak da sahaya inerek takımın başında ilk antrenmanına çıkacak.