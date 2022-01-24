Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kocaelispor ile Mustafa Reşit Akçay'ın yolları ayrıldı
Kocaelispor, Mustafa Reşit Akçay ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Kamuoyuna Duyurulur;— Kocaelispor (@Kocaelispor) January 24, 2022
Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay ve Ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine yaşattıkları şampiyonluk başta olmak üzere verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/B5TEpqOLNM
Etiketler: Transfer Haberleri Kocaeli
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