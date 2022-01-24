Kamuoyuna Duyurulur;



Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay ve Ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine yaşattıkları şampiyonluk başta olmak üzere verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/B5TEpqOLNM