Antrenmanda sakatlanan milli sporcu, Ankara'da özel bir hastanede sağ omzundan operasyon geçirdi.

Sağlık durumu iyi olan İbrahim'in, yaklaşık 2 ay sonra çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu.

Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a "geçmiş olsun" ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünya şampiyonu İbrahim Çolak'ın durumu hakkında bilgi alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuya geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İbrahim Çolak'ın sağlık durumunun iyiye gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "İbrahim kardeşim en kısa zamanda sağlığına kavuşarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecektir." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak: İnşallah üç ay içinde iyileşmiş olacağım

Artistik cimnastikte halka aletinde 2019'da dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, yaptığı açıklamada, ameliyatının iyi geçtiğini ve 2-3 ay içinde çalışmalara başlayacağını belirtti. İbrahim, yaşadığı sakatlığın sporun içinde olduğunu ifade etti.

"İki aydır yaşadığım omuz ağrısı antrenman sırasında arttı ve o an biseps tendonumun koptuğunu hissettim. Sonrasında doktorum Mehmet Demirtaş'a sonuçlar gösterildi. Dün ameliyat oldum. Zor kısmı atlattım, düne göre daha iyiyim. İnşallah her geçen gün daha hızlı iyileşmeye başlarım."

İbrahim Çolak, daha önce de iki kere diz ameliyatı geçirdiğini ama yine de yarışmalarda güzel dereceler elde ettiğini söyledi.

"Her şerde bir hayır var derler ya gerçekten ona inanıyorum. Üzüldüm tabii ki ama şuna seviniyorum: Şu sakatlığım iki ay sonra olsaydı o zaman benim için çok kötü olurdu, olimpiyata gidememe durumum bile olabilirdi. İnşallah üç ay içinde iyileşmiş olacağım, kendimi toparlayıp olimpiyatlara hazırlanmak için de zamanım olacak."

Milli cimnastikçi, bir an önce toparlanacağına inandığını, hedefleri olduğunu vurguladı.

"Dünya şampiyonasında aldığımız başarıları 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkeme kazandırmak istiyorum. Şu anda sıfırdan başlıyor gibiyim aslında ama önümde zaman olduğu için moral ve motivasyonum da yerinde."

[Fotoğraf: AA]

Dün akşam Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan milli sporcu, "Bakanımızın gelmesine gerçekten çok sevindim. Çok büyük moral oldu bana. Bu moral ve motivasyondan sonra bir an önce iyileşirim gibi geliyor. Sporculara sahip çıktığı için Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadığı için de çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

İbrahim Çolak, ameliyatın iyi geçtiğini anlatarak, "Doktorum 3 hafta sonra fizik tedaviye başlayabilirsin, dedi. Ondan sonra yaklaşık 2-3 ay içerisinde de iyi olacağına inanıyorum, dedi. Zaten iyileşme süreci maksimum 3 ay sürüyormuş, belki de daha kısa sürede iyileşeceğim." şeklinde görüş belirtti.

Ameliyatını gerçekleştiren doktoru Mehmet Demirtaş'a ve diğer hastane görevlilerine ilgi ve alakalarından dolayı özel olarak teşekkür ettiğini dile getiren İbrahim, şöyle konuştu:

"Federasyonumuzun da bana çok büyük destekleri oldu, her zaman arkamdalardı aslında sadece başarılı olduğum zamanlar değil, he zaman desteklediler. Ben de onların yüzünü kara çıkarmadığım için çok mutluyum. Bu yüzden Federasyon Başkanımız Sayın Suat Çelen'e, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Bakanımıza çok teşekkür etmek istiyorum."

İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüten Mehmetçiklerin en büyük teşekkürü hak ettiğini vurgulayan milli cimnastikçi, "Buradan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Böyle bir şey olmasa daha iyi olurdu ama Türk halkı ne yapıyorsa Türkiye için yapıyor, kendi vatanı için yapıyor, en büyük teşekkür aslında Mehmetçik için. Onlar sayesinde biz buralarda rahat durabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Türk halkından dua beklediğini dile getiren İbrahim Çolak, "İnşallah en kısa zamanda iyileşirim ve olimpiyatlarda bir kez daha ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadesini kullandı.