Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Zorlu mücadele öncesi Teknik Direktör Fatih Terim'in 11'i belirlemeye çalıştığı belirtildi.

Tecrübeli teknik adamın, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisini düşünerek orta saha kurgusunu oluşturmaya çalıştığı ifade edildi.

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında sahaya sürdüğü 11'lerin performansından memnun olan deneyimli çalıştırıcının, sakatlığı nedeniyle 2 haftadır görev yapamayan Lemina'dan gelecek habere göre kararını vereceği öğrenildi.

Fatih Terim’in oynayacak duruma gelse de Lemina’yı Beşiktaş maçını düşünerek riske etmeyebileceği belirtildi.

Lemina’nın oynamaması durumunda Seri ve Ömer Bayram’a savunmanın önünde forma vermeyi düşünen tecrübeli teknik adam, cezası sona eren Belhanda’nın da dönüşüyle dirençli bir orta saha kurgusu planlıyor.

Bu arada Fatih Terim’in, sarı kart ceza sınırında bulunan Donk, Feghouli ve Adem ile özel olarak görüştüğü gelen haberler arasında.

Terim’in, oyuncularından Demir Grup Sivasspor maçında dikkatli olmalarını istediği kaydedildi.

Donk, Feghouli ve Adem, Sivas'ta sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.