Cenk Tosun ile birlikte A Milli Takım'da EURO 2020 öncesi sakatlanan futbolcularımızın sayısı 4'e yükseldi.

İlk kontrollerde bağlarında kopma tespit edilen milli futbolcunun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Cenk Tosun, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da milli takımda görev yapamayacak.

Daha önce Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Ozan Kabak da sakatlık yaşamıştı.

TRT SPOR'a konuşan Cenk Tosun ''Gece uyku uyuyamadım. Nasip böyleymiş. Bunda da bir hayır vardır.'' ifadelerini kullandı.