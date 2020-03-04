Bir bebek oyuncak üreticisi, kadın sporuna destek için yeni bir koleksiyon tanıttı.

Dünyaca ünlü üreticinin koleksiyonunda spor dünyasına damga vuran başarılı kadınlar bulunuyor.

Rol modeller altında çıkarılan yeni kadın bebek oyuncaklarda, Büyük Britanyalı sprinter Dina Asher-Smith, Fransa futbol milli takımının kaptanı Amandine Henry ve Alman uzun atlama şampiyonu Malaika Mihambo gibi önemli isimler yer aldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi yapılan bu serinin ilgi çeken en önemli oyuncaklarından biri de Milli Paralimpik Atletimiz Sümeyye Boyacı'nınki oldu.

Şirket bu koleksiyonu çıkararak spor dünyasındaki kadınların ne kadar güçlü olduğunu genç kızlara göstermeyi hedeflediğini açıkladı.