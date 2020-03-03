Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hüseyin Çimşir: Kazandığımız için mutluyuz
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda futbol konuşmayı doğru bulmadığını söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle konuşmakta zorlandığını belirtti.
"Öncelikle kazandığımız için mutluyuz yalnız ülkemizin yaşamış olduğu durumda futbol konuşmak çok doğru değil. Bugün yine şehit verdik. Onun için elimizden sadece onlara dua etmek geliyor. Allah yardımcıları olsun."
Etiketler: Trabzonspor teknik direktör Hüseyin Çimşir FenerbahçeSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 23:46
Sıradaki Haber
Ahmet Ağaoğlu: Hakem maça konsantre olamadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz