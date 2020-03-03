Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle konuşmakta zorlandığını belirtti.

"Öncelikle kazandığımız için mutluyuz yalnız ülkemizin yaşamış olduğu durumda futbol konuşmak çok doğru değil. Bugün yine şehit verdik. Onun için elimizden sadece onlara dua etmek geliyor. Allah yardımcıları olsun."