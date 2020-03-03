Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Falette 3 hafta yok
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile yaptığı yarı final ilk maçında sakatlanan Simon Falette en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız futbolcuda yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edildi.
Tedavisinin 18 gün süreceği belirtilen oyuncunun daha sonra bireysel çalışmalar yapacağı ifade edildi.
Falette, Trabzonspor ile oynanan maçın hemen başında sakatlanmış ve 10. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bırakmıştı.
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Simon Falette FenerbahçeSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 00:01
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