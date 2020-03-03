Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız futbolcuda yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edildi.

Tedavisinin 18 gün süreceği belirtilen oyuncunun daha sonra bireysel çalışmalar yapacağı ifade edildi.

Falette, Trabzonspor ile oynanan maçın hemen başında sakatlanmış ve 10. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bırakmıştı.