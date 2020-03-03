Zorlu mücadelenin ilk yarısında her iki tarafta etkili olamadı. Fenerbahçe'de Falette Sosa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor'da da Ndiaye sakatlanarak yerini Guilherme'ye bıraktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan bordo maviller 46. dakikada Sörloth'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe yer alanında baskısını artıran bordo mavililere 66. dakikada Novak'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 2-0

Trabzonspor yer alanında etkili olmaya çalışan Fenerbahçe aradığı golü 82. dakikda Vedat Muriç ile buldu ve fark bire indi. 2-1

Maçın son dakikalarında karşılıklı etkili pozisyonlar üreten takımlar başka gol bulamayınca kupanın ilk maçı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın rövanşı 21 Nisan Salı günü saat 20.30'da İstanbul'da oynanacak.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

SOSA VURDU ALTAY ÇIKARDI 4. dakikada sağ çizgiden kullanılan uzun taç atışını Fenerbahçe savunması kafayla uzaklaştırmaya çalıştı, ceza sahasına seken topa Jose Sosa çok sert vurdu kaleci Altay Bayındır son anda topu kornere gönderdi.

FALETTE HASTANEYE KALDIRILDI 10. dakikada Sosa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Falette'nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Falette, ambulansla hastaneye götürüldü.

20. dakikada orta saha yakınlarında baskıyla topu kazanan Tolgay Arslan ceza sahası çizgisine kadar ilerledi ve şutunu çekti top yandan auta gitti.

OZAN TUFAN KALEYİ YOKLADI 27. dakikada sol kanatta gelişen Fenerbahçe hücumunda topla buluşan Ozan Tufan, topla ceza sahasına doğru ilerledi. Ceza sahası dışından şutunu çekti, top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında, savunmadan dönen top Caleb Ekuban'da kaldı. Caleb Ekuban topu düzeltiyor ve şansını denedi ancak etkili bir vuruş olmadı. Kaleci Altay Bayındır topu rahat kontrol etti.

MEHMET EKİCİ VURDU ERCE ÇIKARDI 45+3. dakikada Mehmet Ekici ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Erce Kardeşler son anda uzanarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL-SORLOTH ATTI 46. dakikada Tolga Ciğerci havadan gelen topu kafayla Luiz Gustavo'ya indirmek istedi, araya giren Alexander Sörloth topu alarak ceza sahası içine ilerşledi ve kaleci Altay Bayındır yanından topu ağlarla buluşturdu. 1-0

GUILHERME VURDU ALTAY ÇIKARDI 50. dakikada sol kanatta kazanılan korneri Guilherme arka direğe gönderdi, yaşanan karambolde top arka direkte Guilherme'de kaldı. Guilherme yerden sert vurdu kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.

OFSAYT 2. GOL İPTAL 51. dakikada sol kanatta kullanılan korneri Guilherme ceza sahası içine ortaladı, yaşanan karambolde top Anthony Nwakaeme'nin önünde kaldı. Anthony Nwakaeme topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol değeri kazanmadı.

GOL-NOVAK ATTI FARK 2 OLDU 66 dakikada sağ kanatta topla birlikte ceza sahası içine doğru ilerleyen Caleb Ekuban, son çizgiye yakın noktada yerden penaltı noktasına çevirdi, Filip Novak bekletmeden şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi. 2-0

ISLA'DAN ETKİLİ ŞUT 76.dakikada sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nun ortasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mauricio Isla, sert ve düzgün bir vuruş yaptı. Kaleci Erce Kardeşler'ide geçen topu kaleye giderken Manuel Da Costa kafayla kornere gönderdi.

81. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Erce Kardeşler, topu yatarak kornere tokatladı.

GOL-FENERBAHÇE ARADIĞI GOLÜ BULDU 82. dakikada sağ kanattan Mehmet Ekici ceza sahası altı pas içine güzel ortaladı, topa iyi yükselen Vedat Muriç kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi 2-1

87. dakikada Muric'in pasında savunmanın arkasında uygun durumda Ferdi Kadıoğlu, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

Zorlu mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Medical Park

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye (Dk. 39 Guilherme), Nwakaeme (Dk. 89 Bilal), Ekuban (Dk. 75 Abdülkadir Ömür) Sörloth.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Falette (Dk. 10 Tolgay Arslan), Deniz, Gustavo, Ozan, Tolga (Dk. 72 Zajc), Mehmet, Kruse (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Muriç.

Sarı kart: Dk. 48 Tolgay Ciğerci, Dk. 61 Tolgay Arslan, Dk. 85 Gustova (Fenerbahçe), Dk. 63 Sosa, Dk. 90+1 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

Goller: Dk. 46 Sörloth, Dk. 66 Novak (Trabzonspor), Dk. 82 Vedat Muriç (Fenerbahçe)

Yarın finale nasıl geldiler

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan Trabzonspor, sırasıyla Altay, Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u eleyerek yarı finale geldi.

Fenerbahçe ise Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan itibaren, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Hes Kablo Kayserispor ve GMG Kırklarelispor'u eleyerek yarı finale geldi.

Ersun Yanal son maçına çıktı

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapandı. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıktı.