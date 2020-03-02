Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, İsmail Kartal'ın görevi bırakmasının ardından İstanbul'da Ünal Karaman ile bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Karaman ile prensipte anlaştıklarını ifade eden Kartal, detayların ardından bir aksilik çıkmaması halinde deneyimli teknik adamla Rize'de sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.

Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile anlaşıldığı sosyal medya hesabından da duyurdu.