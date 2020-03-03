Teknik direktör Hüseyin Çimşir, kalede Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşler'e, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine kart cezası biten Campi'ye, orta sahada cezalı Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak'a, Guilherme'nin yerine de Nwakaeme'ye ilk 11’de görev verdi.

Sakatlıkları devam eden Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı, Pereira ile cezalı olan Mikel, maç kadrosunda yer almadı.

Bordo-mavililer karşılaşmaya, Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth 11'i ile başladı.

Yanal'ın son maçı

Fenerbahçe'de 2-2’lik Antalyaspor beraberliğinin ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıktı.

Daha önce Trabzonspor'da da görev yapan Yanal, sarı-lacivertli takıma Trabzonspor maçıyla veda etti.

Fenerbahçe'de 3 oyuncu değişikliği

Teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yaptı.

Antalyaspor maçında forma giyen Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Dirar sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almazken Isla, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci 11'de kendilerine yer buldu.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Garry Rodrigues ve Emre Belözoğlu kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertli takım sahaya, Altay Bayındır, Isla, Jailson, Falette, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Gustavo, Mehmet Ekici, Kruse, Tolga Ciğerci, Muriç 11'i ile çıktı.

Taraftar ilgisi

Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavililer, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırıp alkışlayarak destek verdi.

Karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarları alınmazken, bu tribün de bordo-mavili taraftarlara açıldı.

Çaykur Rizespor maçında Türk bayraklarıyla donatılan statta taraftarlar da 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Vatan canım sana feda' diye slogan attı.

Her iki takım futbolcuları, seremoniye Türk bayrağının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Kadın taraftarlar ağırlandı

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe karşılaşmasında bordo-mavili takımın maçlarına en fazla gelen kadın taraftarlarını Passolig'in locasında ağırladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde Passolig ve Trabzonspor, kadın taraftarları unutmadı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer'in de eşlik ettiği taraftarlar, karşılaşmayı izledi.