Alman kulübünden yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın, Schalke 04'ün deplasmanda Köln ile yaptığı karşılaşmada girdiği ikili mücadelede yere düşmesi sonucunda bel omurgasındaki 2, 3 ve 4. omurunda kırık meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.,

Açıklamada, genç futbolcunun 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Ozan Kabak, Bundesliga'nın 24. haftasında cumartesi günü Schalke 04'ün deplasmanda Köln'e 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak 29. dakikada oyundan çıkmıştı.