Ülkede şu ana kadar 2 bin aşkın kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını, bir spor müsabakasının daha ertelenmesine yol açtı.

İtalya Kupası'nın düzenleyicisi İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Birliğinden yapılan açıklamada, bu akşam Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanması planlanan Juventus-Milan maçının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Karşılaşma tarihinin daha sonra belirleneceği belirtildi. Juventus ile Milan, kupa yarı finali ilk maçında 1-1 berabere kalmıştı.

Napoli-Inter maçına da koronavirüs engeli

Napoli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Napoli ile Inter arasında yarın akşam oynanması planlanan İtalya Kupası yarı final rövanş maçı, koronavirüsün yayılma riski nedeniyle Valilik kararınca ileri bir tarihe ertelendi.

İki takım arasında 12 Şubat'ta Milano'da Inter'in ev sahipliğinde oynanan maçı Napoli, deplasmanda 1-0 kazanarak, rövanş için avantajlı skor elde etmişti.

Koronavirüs nedeniyle daha önce Serie A'nın 25. haftasında 4 maç, 26. haftadan da 6 müsabaka ertelenmişti.