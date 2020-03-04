Fenerbahçe'de sakatlık sıkıntısı sürüyor. Takımdaki sakat oyuncular arasına Simon Falette de katıldı.

Trabzonspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ganalı oyuncunun yapılan kontrollerinde yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtık tespit edildi.

Stadyumu koltuk değnekleriyle terk eden Falette'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Hasan Ali Kaldırım dinlendirilecek

Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım'da da sakatlandığı bölgede zorlanma tespit edildi.

Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarılan 30 yaşındaki futbolcunun bir süre dinlendikten sonra takımlara çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Rodrigues henüz iyileşmedi

3 haftadır forma giyemeyen Garry Rodrigues de henüz iyileşmedi. 29 yaşındaki oyuncuya, yapılacak ek kontrolün ardından yeni bir tedavi programı uygulanacak.

Serdar Aziz Denizlispor maçında sahada olabilir

Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında aldığı darbeden dolayı bacağında ödem ve şişlik olan Serdar Aziz de Trabzonspor maçında kadroya alınmamıştı. Serdar'ın, Yukatel Denizlispor maçında görev yapması bekleniyor.

Bir süredir takımdan ayrı kalan Emre Belözoğlu'nun ise tedavisi sona erdi ve oyuncu saha içi çalışmalarına başladı.