Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Alanya deplasmanından alınan 3 puan ve oynanan iyi futbol takımın moral motivasyonu yükselti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın taktik çalışmaların dışında kuvvet ve dayanıklılık idmanlarına ağırlık vermesi dikkat çekiyor.

Deneyimli teknik adam, son haftalarda 11'de forma giyemeyen Adem Ljajic ile de özel olarak ilgileniyor.

Yalçın, 28 yaşındaki oyuncudan kendisini toparlayarak yeniden futbola odaklanmasını istedi.

10 numara pozisyonunda takımın en önemli ismi olan Ljajic, bu sezon 4 gol, 7 asistle oynasa da beklentilerin uzağında kaldı.

Formasını Boateng'e kaptıran Sırp futbolcunun son antrenmanlarda oldukça istekli olduğu ve yeniden takıma girebilmek için temposunu yükselttiği de gelen haberler arasında.