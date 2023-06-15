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Spor
AA 15.06.2023 11:55

Milli boksör Esmaül Hüsna Babat olimpiyat şampiyonluğu için çalışıyor

Milli boksör Esmaül Hüsna Babat, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanma hedefiyle ringlerde yumruk sallıyor.

Milli boksör Esmaül Hüsna Babat olimpiyat şampiyonluğu için çalışıyor
[Fotograf: AA]

Boksla ilgilenen kardeşiyle evde antrenman yapmaya başlayan ve birkaç taktik öğrenen Babat, katıldığı il seçmelerinde derece elde ederek 12 yaşında ringlere ilk adımını attı.

Yaklaşık 5 yıldır başarılarına başarı katmak için ter döken Babat, milli sporcu olmanın da gururunu yaşıyor.

Kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkati çeken ve kariyerinde Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği ile dünya üçüncülüğü gibi dereceleri bulunan sporcu, adını olimpiyatlara yazdırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum"

Trabzon Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe Kulübü sporcusu Esmaül Hüsna Babat, ilerleyen günlerde düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlandığını söyledi.

Babat, 2020'de milli sporcu olmanın gururunu yaşadığını anlattı.

"Geçen sene Avrupa ikincisi oldum. Dünya kupası vardı, bu yıl gençlerde üçüncü oldum. Şu an Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Elde edeceği başarılarla olimpiyat kotası almak istediğini vurgulayan Babat, "Ailemi gururlandırmanın yanında ülkemi en iyi şekilde temsil edip, olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.

Milli sporcu, günde çift antrenman yaptığını, başarılarıyla ailesini gururlandırmak istediğini ifade etti.

Spor kariyerinin yanında eğitim hayatına da önem verdiğini belirten Babat, kendi gibi sporcular yetiştirmek istediğini sözlerine ekledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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