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Spor
AA 15.06.2023 11:45

23 milli sporcu Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ter dökecek

Avrupa Eskrim Şampiyonası, Bulgaristan'ın Filibe kentinde 16 Haziran Cuma günü başlayacak. Bireysel kategoride müsabakaların yapılacağı şampiyonada Türkiye, 23 sporcuyla yer alacak.

23 milli sporcu Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ter dökecek

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler epe ve kadınlar flöre karşılaşmalarıyla başlayacak şampiyonada Türkiye'yi 23 sporcu temsil edecek.

Flöre, kılıç ve epe branşlarında bireysel kategoride 400 eskrimcinin mücadele edeceği şampiyona, 18 Haziran Pazar günü sona erecek.

Antalya'da geçen yıl 17-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Tolga Aslan ve Kerem Çağlayan'dan oluşan Erkek Kılıç Milli Takımı büyüklerde Türk eskrim tarihinin ilk derecesini elde ederek bronz madalya almıştı.

Şampiyonada milli eskrimcilerin müsabaka programı şöyle:

16 Haziran Cuma:

Erkekler epe: Berke Ayberk, Hilmi Taha Ekenler, Çınar Öğüt

Kadınlar flöre: Almıla Birçe Durukan, Lal Ertün, Ada Nur Kıdemli, Melike Taşdelen

17 Haziran Cumartesi:

Kadınlar epe: Nilahsen Erten, Gökçe Günaç, Beyza Halvacıay, Kayra Naz Özcan

Erkekler kılıç: Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender, Furkan Yaman, Enver Yıldırım

18 Haziran Pazar:

Erkekler flöre: Can Alkış, Baha Baykal Çetinel, Alp Eyüpoğlu, Kayhan Sırmacı

Kadınlar kılıç: Damla Demirkol, Nisanur Erbil, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ

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