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Spor
AA 15.06.2023 11:40

Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak

Milli motosikletçilerden Deniz Öncü, Almanya'da, Asrın Rodi Pak, Belçika'da, Turgut Durukan, Hüseyin Karakaya ve Kartal Aras Özkılıç da Macaristan'daki yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nın yedinci ayağı Almanya Grand Prix'sinde, 16-18 Haziran tarihlerinde Sachsenring Pisti'nde mücadele edecek.

Deniz Öncü, şampiyonada Red Bull KTM Ajo takımıyla ödül kürsüsünde yer almayı hedefliyor.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışan milli sporcu Deniz Öncü, yarın serbest antrenmanlarda, 17 Haziran Cumartesi günü sıralama turlarında ter dökecek. Sezonun yedinci ana yarışı ise 18 Haziran Pazar günü (TSİ) 12.00'de start alacak.

Asrın Rodi Pak Belçika'da dayanıklılık yarışında boy gösterecek

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, FIM Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (EWC) bu sezon ikinci kez Türkiye'yi temsil edecek.

Belçika'daki Spa-Francorchamps Pisti'nde 16-18 Haziran tarihlerinde yapılacak 24 saat dayanıklılık yarışında Asrın Rodi, yarın sıralama ve gece antrenmanına çıkacak. 17 Haziran Cumartesi günü (TSİ) 15.00'te start alacak yarış, 18 Haziran Pazar günü (TSİ) 15.00'te tamamlanacak.

Turgut Durukan, Hüseyin Karakaya ve Kartal Aras Özkılıç, Macaristan'da yarışacak

Güney ve Orta Avrupa bölgelerinin uluslararası motosiklet yarış serisi olan Alpe Adria Şampiyonası'nın ikinci etabı, 16-18 Haziran tarihlerinde Macaristan'da koşulacak.

Pannonia Ring Pisti'ndeki organizasyonda Türkiye'yi Turgut Durukan, Hüseyin Karakaya ve Kartal Aras Özkılıç temsil edecek.

Şampiyonada 17 Haziran Cumartesi günü ilk yarışlar, 18 Haziran Pazar günü de ikinci yarışlar yapılacak.

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