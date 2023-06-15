Tekvandoda "sistemli çalışma" dünya şampiyonluğunu getirdi

Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda üçer altın ve bronz madalya kazanan Türkiye, takım halinde kadınlarda şampiyonluğa ulaşırken, erkeklerde üçüncü oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, şampiyonayı değerlendirdi. Şahin, tekvandoda olimpiyatlar öncesinde en önemli sınav olan Dünya Şampiyonası'nda milli sporcuların tarihi sonuçlara imza attığını vurguladı.

"Dünya şampiyonaları iki yılda bir düzenleniyor. Tekvandoda en önemli şampiyona ve katılım oranı en yüksek şampiyona. Bu şampiyonaya olimpiyat öncesi olduğu için çok ciddi hazırlandık."

"Uluslararası camia 'Bunu nasıl başardınız?' diye büyük şaşkınlık yaşadı"

Şahin, Dünya Şampiyonası'nın olimpiyatlara yüksek kota puanı verdiğine işaret etti.

"Dünya sıralamasında ilk 5'e girdiğinizde direkt olimpiyatlara gidiyorsunuz. Bu şampiyonada sporcularımızın en iyi performanslarını göstermesi için ocak ayının başında toplantı yaptık. Ciddi hazırlık sürecinin ardından Azerbaycan'a gittik. Şampiyonaya 145 ülke katıldı, çok değerli sporcular yarıştı. Herkes 2024 Paris Olimpiyatları'na vize, puan almak istiyor. Türkiye 3 altın ve 3 bronz madalya kazandı, kadınlarda takım halinde dünya şampiyonu oldu. Uluslararası camia 'Bunu nasıl başardınız?' diye büyük şaşkınlık yaşadı. Bu başarının arkasında ciddi çalışma var. Diğer ülke sporcularının stratejileri de analiz edildi."

Şahin, Türkiye'nin ferdi şampiyonada takımlar klasmanında ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştığına dikkat çekti.

"Takım ve sporcuların şampiyonluğu bizleri umutlandırdı. Bir sonraki olimpiyatlarda daha iyisini yapabiliriz umudunu perçinledi."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin] [Fotoğraf: AA / Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin]

"Sürdürülebilir bir sistem var"

Sporcuları ve teknik heyeti başarılarından dolayı kutlayan Şahin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik Spor Bakanlığı olmak üzere destek verenlere teşekkürlerini iletti.

"Bir şampiyon tesadüfen çıkmaz. 20 yıldır federasyon başkanlığı yapıyorum. Dünya Tekvando Federasyonunda 19 yıldır yönetim kurulu üyesiyim, Avrupa Tekvando Federasyonunda asbaşkanım. Bu başarının arkasında uzun yıllara dayanan sistemli çalışma var. Sistem, sporcularımızın şampiyonalarda başarılı olmasını sağlar hale geldi. Bir olimpik sporcu 8 yılda yetişir, 9-10'uncu yılda meyve vermeye başlar. Hakan Reçber 6-7 sene önce gençlerde dünya, Avrupa şampiyonu olmuş ardından Tokyo Olimpiyatları'nda derece yapmıştı. Büyüklerde dünya şampiyonu olarak başarısını sürdürdü. Teknik heyetin istikrarı, yönetimin desteği, zamanın iyi kullanılması başarının sağlanmasında önemli. Sporda bir başarı varsa devamını sağlamak lazım. Başarılı sporcuların arkasını takip edip, rekabet edebilecek diğer sporcuları da korumak lazım. Türkiye Tekvando Federasyonunun sürdürülebilir bir sistemi var."

Şahin, Erkek Milli Takımı'nda teknik direktör olarak olimpiyat şampiyonu eski tekvandocu Servet Tazegül'ün görev yaptığını belirtti.

"Servet hocamı tebrik ediyorum. Erkeklerde geride değiliz, kadınlar biraz fazla ön plana çıkınca erkekler bir şey yapmıyormuş gibi görünüyor. Erkeklerde dünya üçüncüsü olduk. Üç sporcumuz çeyrek finalde yenildi. Dengeli bir gidişat var. Erkek takımımız da başarılı. 145 ülkenin içerisinde 3. olmak hem de inanılmaz başarı. İngiltere, ABD, Güney Kore, Çin gibi güçlü ülkeler var. Çin'de 40 milyon tekvandocu, İran'da 10 milyon yarışmacı var."

"Her sporcumuz olimpiyat madalyasına aday"

Şahin, Dünya Şampiyonası'nda Ali Şahin'in "en iyi teknik direktör", Merve Dinçel'in ise "en iyi kadın sporcu" ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı.

"Ülkeler arasında çok büyük bir prestije sahip olduk. Bu moralle gençlerimiz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda çok daha büyük patlama yapabilir. 'Kaç madalya alırsınız?' diye sorduklarında 'Her sporcumuz madalya adayıdır.' diyoruz."

Şahin, tekvandonun 2000 yılından bu yana olimpiyat programında yer aldığına değindi.

"Tekvando branşının yer aldığı her olimpiyatlara katıldık, madalya kazanmayı da başardık. 6 olimpiyatta 9 madalya aldık. Para tekvando ilk kez Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yer aldı. 6 sıkletin tamamında paralimpik oyunlarına katılarak 2 madalya aldık. Orada da çok iddialıyız. Biz, hem olimpik hem de paralimpikte ülkemize güzel sonuç getiririz diye temenni ediyoruz. Önümüzde bir yıl var. Bu süreci çok iyi değerlendirmeliyiz."

"Tekvandoya ilgi arttı"

Metin Şahin, elde edilen başarılarla tekvando branşına ilginin arttığını vurguladı.

"İnsanlarımız, 'Bizim çocuğumuz da tekvando yapabilir mi? diyor. Ailelerin çok büyük ilgisi var. Başarılardan sonra salonlarımıza çok kayıt yapılıyor. Buradan da söylüyorum; çocuklarınızı tekvandoya, cimnastiğe, spora gönderin. Rekabeti artıralım, daha büyük şampiyonluklar elde edelim. Satrançla beraber en fazla lisanslı sporcuya sahip federasyonuz. Bununla da övünüyoruz. Daha başarılı olmak için rekabet ortamından daha fazla elit sporcu çıkarma çabasındayız."

Şahin, 21 Haziran'da Polonya'da başlayacak Avrupa Oyunları'na ilişkin de konuştu.

"Bizim için olimpiyatlar yolunda tecrübe açısından önemli bir organizasyon. Ayrıca olimpiyatlara kota puanı veren bir şampiyona. Aralık ayına kadar olimpiyat katılım sürecini tamamlayacağız. 8 kota var, 5-6 kota hedefliyoruz. Katılım sayısı arttıkça madalya şansımız daha fazla olacak."