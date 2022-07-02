Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 5 bin metre finali yapıldı.

Milli atlet Yasemin Can, 15 dakika 23.47 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışta bir diğer milli atlet Emine Hatun Mechaal ise 16.18.07'lik zamanıyla 8'inci sırayı aldı.

Öte yandan, erkekler sırıkla atlama finalinde milli atlet Ersu Şaşma, 5,75 metrelik atlayışıyla birinci olarak altın madalyaya uzandı.