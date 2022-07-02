Oran kentinde gerçekleştirilen yarışlarda, kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel 8.26.80'lik derecesiyle altın, bir diğer milli yüzücü Deniz Ertan ise 8.29.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Merve, 800 metre serbest stilde oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü unvanını elde etti.