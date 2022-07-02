Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 21:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücülerden bir altın bir gümüş madalya
[Fotoğraf: AA]
Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 800 metre serbestte milli yüzücüler Merve Tuncel altın, Deniz Ertan gümüş madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen yarışlarda, kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel 8.26.80'lik derecesiyle altın, bir diğer milli yüzücü Deniz Ertan ise 8.29.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Merve, 800 metre serbest stilde oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü unvanını elde etti.
Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 800 metre serbestte milli sporcularımız kürsünün ilk iki basamağında!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 2, 2022
Merve Tuncel 8:26.80
Deniz Ertan 8:29.03 pic.twitter.com/3vPrWScKlz
Etiketler: Cezayir
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