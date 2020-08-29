Atletizm Turkcell Süper Lig'de final kademesinin ilk gününde bir rekor da Mikdat Sevler'den geldi.

Milli sporcu, Bursa'daki yarışta 110 metre engellide Türkiye rekorunu yeniledi.

Mikdat Sevler 110 metre engelli müsabakasını 13 saniye 69'luk derece ile koştu. Sevler böylelikle kendisine ait Türkiye büyükler ve 23 yaş altı rekorlarını 0,04 saniye geliştirmiş oldu.

2020 yılına önemli başarılar sığdıran Mikdat, bu rekorla açık saha sezonunda üçüncü kez Türkiye rekoru kırmış oldu.