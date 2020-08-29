Dünya beşincisi milli atlet Salih Korkmaz, Bursa'daki Yürüyüş Olimpik Deneme Yarışması'nda 5000 metre pist yürüyüş branşında yeni bir rekora imza attı.

Bu branşta açık saha rekorunu 19:43.64 ile geçen yıl Ankara'da yakalayan Salih, Bursa'da bu dereceyi 19:30.79'a indirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Salih Korkmaz, 5000 metre pist yürüyüşte salon rekorunu da 19:13.59 ile elinde tutuyor. Yarışta Mustafa Özbek de 20:55.45 ile en iyi derecesini yürüdü.

Kadınlar 5000 metrede de piste çıkan Avrupa ikincisi yürüyüşçü Evin Demir ise, 22:46.89 ile kendi en iyi derecesini yaptı.

19 yaşındaki Evin, 5000 metre pist tüm zamanlar listesinde de Meryem Bekmez ve Ayşe Tekdal'ın ardından üçüncü sıraya çıktı.