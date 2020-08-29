Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Francisco Montero Beşiktaş’ta
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Beşiktaş, Atletico Madrid'den Francisco Montero ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı. Evraklar yetişirse İspanyol futbolcu yarın Madrid'den gelecek.
Beşiktaş'tan savunmaya takviye. Siyah beyazlılar, Atletico Madrid'den Francisco Montero 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı.
21 yaşındaki İspanyol stoper, gelecek sezon Beşiktaş’ta karşılaşmaların yüzde 70’inde oynarsa Kartal, kiralama ücreti ödemeyecek.
Geçen sezonu İspanya 2. lig ekiplerinden Deportivo La Coruna'da kiralık olarak oynayan Montero, 30 lig maçı 1 de Kral Kupası'nda forma giydi.
Öte yandan Beşiktaş, Birinci Lig temsilcisi Altınordu'dan genç kanat oyuncusu Atakan Üner'i kadrosuna kattı.
Gökhan Töre de yeniden siyah beyazlı ekibe dönüyor.
Anlaşma sağlanan tecrübeli futbolcunun, bir kaç gün içinde Yeni Malatyaspor’dan bonservisini alarak Beşiktaş’a imza atması bekleniyor
Etiketler: Francisco Montero Beşiktaş Atletico Madrid transferSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:50
Son Haberler
- 13:52
- 13:53
- 13:30
- 13:24
- 13:21
Sıradaki Haber
Galatasaray’da gündem Halil Akbunar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz