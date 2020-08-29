Galatasaray’da transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılılarda orta sahaya takviye beklenirken, Galatasaray'ın, Göztepe forması giyen Halil Akbunar'la ilgilendiği öğrenildi.

Fatih Terim’in de Halil’i kadroda görmek istediği belirtilirken, İzmir ekibiyle henüz anlaşma sağlanmadığı ifade edildi.

Göztepe’nin bu transferde Martin Linnes takası ile birlikte bir miktar para istediği gelen haberler arasında.

26 yaşındaki futbolcu için Freiburg’un da nabız yokladığı, Göztepe’nin Alman temsilcisinden 1 milyon 300 bin euro talep ettiği vurgulandı.

Her iki kanatta da forma giyebilen Halil Akbunar, Göztepe formasıyla farklı liglerde toplam 234 maça çıkarken, 34 gol attı, 31 de asist yaptı.

Diagne'ye tam not

Diğer yandan İstanbulspor’u hazırlık maçında 1-0 mağlup eden Galatasaray’da Diagne performansı ile övgü aldı.

Karşılaşmaya 11’de çıkan Senegalli forvet galibiyet golüne imza atarken, maçtaki istekli görüntüsüyle teknik heyeti memnun etti.