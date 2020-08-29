Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, Atletico Madrid’in İspanyol savunmacısı Francisco Montero’yu 1 yıllığına kiraladı.

Beşiktaş, önümüzdeki sezon 21 yaşındaki oyuncuyu satın almak isterse bonservisinin yüzde 50’si için 4,5 milyon euro ödeyecek.

Montero'ya yıllık 750 bin euro verecek olan siyah beyazlılar, genç oyuncu sezonun yüzde 70’inde forma giyerse Atletico Madrid'e kiralama ücreti ödemeyecek.

Ayrıca Beşiktaş, Montero’yu kiralamak isterse öncelik sahibi olacak.

Adama Soumaoro için görüşmeler başladı

Vida’nın da takımdan ayrılma ihtimaline karşın siyah beyazlılar, stoper arayışına girdi. Rotasını Fransa’ya çeviren Beşiktaş yönetimi, Lille’in savunmacısı Adama Soumaoro ile ilgileniyor.

Fransız ekibiyle temasa geçen siyah beyazlılar, 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu için nabız yokladı.

Adama’yı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, önümüzdeki günlerde temaslarını yoğunlaştıracak. Fransız savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak İtalyan ekibi Genoa'da geçirmişti.

Gökhan Töre ile görüşme yapıldı

Öte yandan Gökhan Töre ile Nevzat Demir Tesisleri’nde görüşen siyah beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladı.

Gökhan’ın 1-2 gün içerisinde Yeni Malatyaspor’dan bonservisini alarak Beşiktaş’a imza atması bekleniyor.