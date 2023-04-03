Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 03:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Miami Açık'ta şampiyon Medvedev
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde İtalyan Jannik Sinner'i 2-0 yenen Rus Daniil Medvedev kazandı.
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, 4 numaralı seribaşı Medvedev ile 10 numaralı seribaşı Sinner karşılaştı.
Miami Açık'taki ilk finaline çıkan Medvedev, 2021 finalisti Sinner'i 1 saat 35 dakika sonunda 2-0 (7-5, 6-3) mağlup etti.
27 yaşındaki Medvedev, Masters turnuvalarındaki 5'inci, kariyerindeki 19. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
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