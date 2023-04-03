Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 01:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'den altın madalya
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da düzenlenen turnuvada altın madalya aldı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden (TMOK) açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, Hatice Kübra İlgün, Avusturya'nın İnnsbruck kentinde 1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Avusturya Açık Tekvando Turnuvası'nda kadınlar -57 kiloda şampiyon oldu.
Etiketler: Milli Sporcular Tekvando
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