Türkiye Judo Federasyonunun organizesinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın son gününde müsabakalar yapıldı.

Organizasyonda kadınlar +78 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Kayra Sayit, altın madalya kazandı.

Aynı sıklette Hilal Öztürk ve erkekler +100 kiloda İbrahim Tataroğlu ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada, genel sıralamada Fransa, 5 altın ve 2 bronz madalyayla zirvede yer aldı. Hollanda, 2 altın ve 1 gümüş madalyayla ikinciliği, Brezilya ise 2 altın ve 2 bronz madalyayla üçüncülüğü elde etti. Türkiye, 1 altın ve 2 bronz madalyayla beşinci oldu.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Cumhuriyetin 100. yılında böylesine bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Huysuz, Antalya'da yapılan grand slam turnuvaları içerisinde en büyük katılımın olduğu organizasyonu gerçekleştirdiklerini aktardı.

"83 ülkeden 600 sporcu katıldı. 6 Şubat'ta yaşadığımız o felaketten sonra ülkemizin tekrar ayakta durduğunu bütün dünyaya göstermek için bir başlangıçtı. İyi bir organizasyon oldu, süreci iyi götürdük."

Antalya Grand Slam Turnuvası'nın son gününde sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar

78 kilo:

1. Andry Tcheumeo (Fransa)

2. Shori Hamada (Japonya)

3. Alina Boehm (Almanya)

3. Patrica Sampaio (Portekiz)

+78 kilo:

1. Kayra Sayit (Türkiye)

2. Milica Zabic (Sırbistan)

3. Hilal Öztürk (Türkiye)

3. Romane Dicko (Fransa)

Erkekler

90 kilo:

1. Noel Van End (Hollanda)

2. Alex Cret (Romanya)

3. Artem Bubry (Ukrayna)

3. Ivaylo Inavov (Bulgaristan)

100 kilo:

1. Aaron Fara (Avusturya)

2. Daniel Eich (İsveç)

3. Bojan Dosen (Sırbistan)

3. Kyle Reyes (Kanada)

+100 kilo:

1. Jelle Snippe (Hollanda)

2. Roy Meyer (Hollanda)

3. İbrahim Demirel (Türkiye)

3. Woohyeok Song (Kore)