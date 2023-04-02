Muratpaşa ilçesindeki Antalya Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 65 ülkeden 248 sporcu mücadele etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftada Antalya'da inanılmaz bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Çelen, Antalya'nın muhteşem atmosferinin tüm dünya ülkelerini etkilediğini belirtti.

"Bunun akabinde yine Antalya’da Avrupa Büyükler Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz. Yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’te dünya cimnastiğin kalbi Antalya'da atıyor. Büyük bir felaketten çıktık. Bu felaketten sonra bu kadar ülkenin buraya gelmesi ayrı bir sevindirici. Dünya otoriteleri, dünya cimnastiği bir haftadır teşekkür ede ede bir hal oldular. Çok etkilendiler. Her yıl burada büyükler ve gençlerde takım halinde turnuvalar düzenlemek istiyoruz. Burayı dünya şampiyonaları öncesinde dünya ülkelerinin hazırlık kamp merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz."

Yarışlarda alınan sonuçlar

Erkekler

Takım: 1. Japonya / 2. Çin / 3. İtalya

Genel Tasnif: 1. Qin Guohuan (Çin) / 2. Angel Barajas (Venezuela) / 3. Riccardo Villa (İtalya)

Yer aleti: 1. Angel Barajas (Venezuela) / 2. Timo Eder (Almanya) / 3. Tommaso Brugnami (İtalya)

Kulplu beygir: 1. Hamlet Manukyan (Ermenistan) / 2. Mamikon Khachatryan / (Ermenistan) / 3. Zeinolla Idrissov (Kazakistan)

Halka aleti: 1. Hamlet Manukyan (Ermenistan) / 2. Masaharu Tanida (Japonya) / 3. Riccardo Villa (İtalya)

Atlama masası: 1. Tommaso Brugnami (İtalya) / 2. Victor Canuel (Kanada) / 3. Szilard Zavory (Macaristan)

Denge Aleti: 1. Anges Barajas (Venezuela)/ 2. Tsunogai Tomoharu (Japonya)/ 3. Yahia Zakaria (Mısır)

Barfiks aleti: 1. Tsunogai Tomoharu (Japonya) / 2. He Xiang (Çin) / 3. Anges Barajas (Venezuela)

Kadınlar

Takım: 1. Japonya / 2. ABD / 3. İtalya

Genel Tasnif: 1. Haruka Nakamura (Japonya) / 2. Sara Yamaguchi (Japonya) / 3. Caterina Gaddi (İtalya)

Atlama masası: 1. Mia Giuliana Mainardi (Arjantin) / 2. July Marano (Almanya) / 3. Tommaso Brugnami (İtalya)

Asimetrik Paralel: 1. Caterina Gaddi (İtalya) / 2. Helen Kevric (Almanya) / 3. Giulia Perotti (İtalya)

Yer aleti: 1. Giulia Perotti (İtalya) / 2. Hezly Rivera (ABD) / 3. Haruka Nakamura (Japonya)