Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Alanyaspor maçına ilk 11'de başlattığı İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi ve Gustavo Henrique'yi yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Jayden Oosterwolde'yi ise sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı.

Deneyimli teknik adam, bu isimlerin yerine ise Beşiktaş karşısında Serdar Aziz, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de tercih etti.

Derbiye üçlü savunmayla çıkan Jesus, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunmada Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Attila Szalai oynadı. Orta sahada Willian Arao ve Mert Hakan Yandaş'ı tercih eden Jesus, kanatları ise Bright Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu'na emanet etti. Jesus, hücum hattını ise Arda Güler'in önünde Joao Pedro ve Enner Valencia'dan oluşturdu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Diego Rossi, Miha Zajc, Emre Mor, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun, yedek soyundu.

Jesus tribünde

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, cezası nedeniyle derbiyi tribünden takip etti.

Corendon Alanyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle derbide takımının başında olamayan Jorge Jesus'un yerine yardımcı antrenör Joao De Deus maça sarı-lacivertlilerin başında çıktı.

Valencia ilk 11'de

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev aldı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Valencia, derbiye 11'de başladı.

Arda Güler derbide sahada

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, derbide ilk 11'de forma giydi. Ligde deplasmanda 4 Mart tarihinde Kayserispor deplasmanında ilk 11'de forma giyen Arda, Alanya deplasmanında ise maça yedek başlamıştı.

Mert Hakan ligde 4 maç sonra

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, ligde 4 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Son olarak 2 Şubat'ta Adana Demirspor deplasmanında ilk 11'de oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 4 maç sonra ilk 11'de görev yaptı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemedi.

Tribünlerin tamamı doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, tribünlerde kendilerine ayrılan bölümlerin tamamını doldurdu. Taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu.