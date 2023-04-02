Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetti.

Beşiktaş 10 kişi kaldı. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Beşiktaş, Kadıköy'de 4 golle kazandı.

41. dakikada Valencia'nın penaltıdan attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Ekvadorlu golcü, Süper Lig'deki gol sayısını 26'ya yükseltti.

51. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Siyah beyazlı ekipte Welinton rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmız kart gördü.

Valencia 53. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

[Fotoğraf: Reuters]

Beşiktaş'ta Cenk Tosun 58. dakikada skoru eşitledi. 1-1. 62. dakikada Cenk takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. 1-2

Redmond 75. dakikada skoru 3-1'e getirdi. 90+1. dakikada Aboubakar Beşiktaş'ı dördüncü golünü attı. 1-4

90+5. dakikada İrfan Can Kahveci skoru 4-2'ye getirdi.

Ligde üst üste dördüncü galibiyetini 4 golle kazanan Beşiktaş 52 puana yükseldi. Siyah beyazlılar lider Galatasaray ile arasında puan farkını 11'e, Fenerbahçe ile olan puan farkını ise 2'ye indirdi.

Fenerbahçe ise ligde beşinci yenilgisini aldı. Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, sahasında yenilerek zirve yarışında büyük yara aldı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmada ilk ciddi atak 8. dakikada ev sahibi Fenerbahçe'den geldi. Pedro'nun sol kenarda Tayyip Talha Sanuç'tan kaptığı top Arda Güler'in önüne düştü. Topla ceza sahası içine kat eden bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak Masuaku'ya çarparak kornere çıktı.

27. dakikada Arda Güler, orta sahada kaptığı topu ilerde bekleyen Valencia'ya gönderdi. Ceza sahasında kale önüne kadar topu süren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'nın vuruşunda kaleci Mert Günok, gole izin vermedi.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI - 38. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kenardan kullanılan serbest vuruşta arkaya seken topu sağ çaprazda bekleyen Arda Güler çok iyi kontrol etti. Sağdan kale karşısına kadar çalımlarla paralel giden Arda Güler, Onur Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

GOL - 41. dakikada penaltıyı kullanan Valencia, sol direk dibine gönderdiği topla Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 1-0.

[Fotoğraf: Reuters]

43. dakikada bu kez konuk ekip tehlike yarattı. Uzaklaştırılamayan topa, Welinton ceza sahası çizgisi üstünden vurdu. Altay Bayındır'ın bu oyuncunun vuruşunda çıkardığı ve oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada siyah-beyazlılar Aboubakar ile gole çok yaklaştı. Orta sahadan uzaklaştırılan ve Samet Akaydın'ın kontrol edemediği top Aboubakar'ın önüne düştü. Aboubakar'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Altay Bayındır, golcü oyuncunun ayaklarına uzanarak topu kontrol etti.

Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KIRMIZI KART - BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI- 50. dakikada Arda Güler'in orta sahada Fernandes'ten kaptığı topu gönderdiği Valencia kaleye yöneldi. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıyayken arkadan gelen Welinton'un müdahalesi sonrası düşmesiyle hakem penaltı kararı verdi. Welinton bu müdahaleyle ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

PENALTI - VALENCIA KAÇIRDI - 53. dakikada penaltıyı kullanan Valencia'nın vuruşunda, top sol kale direğine çarparak auta çıktı.

[Fotoğraf: Reuters]

57. dakikada ceza sahası içine kat eden Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda, kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.

GOL - 58. dakikada konuk ekip beraberlik golüne ulaştı. Sağ kanattan Redmond'un ortasına ön direkte iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

GOL - 62. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada topu kapan Redmond'un ara pasını iyi değerlendiren Cenk Tosun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kalecinin sağından ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 1-2.

71. dakikada sağ kenardan topu alan Emre Mor kat ederek ceza sahası yay önüne kadar geldi. Bu oyuncunun sert şutunda, top az farkla auta gitti.

[Fotoğraf: Reuters]

GOL - 76. dakikada Beşiktaş'ta bu kez ikinci golün asistini yapan Redmond sahneye çıktı. Orta sahadan aldığı topla ceza sahası yay önüne kadar çalımlarla kat eden Redmond, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3.

80. dakikada İrfan Can Kahveci, sol çaprazdan şutunu çekti. İyi uzanan kaleci Mert Günok topu kornere uzaklaştırdı.

90. dakikada sağ çizgiden Valencia'nin yerden içeri gönderdiği topa Serdar Dursun dokundu. Top kaleci Mert Günok'un ellerinde kaldı.

GOL - 90+1. dakikada Cenk Tosun, Ferdi Kadıoğlu'ndan kazandığı topu Aboubakar'a gönderdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-4.

GOL - 90+5. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye indiren golü attı. İrfan Can Kahveci sol çaprazda buluştuğu topa plase vurdu. Meşin yuvarlak üst ağlara gitti. 2-4.

Beşiktaş maçı 4-2 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydin (Dk. 69 Emre Mor), Szalai, Osayi-Samuel (Dk. 64 Zajc), Mert Hakan Yandaş (Dk. 65 Rossi), Arao, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler (Dk. 76 İrfan Can Kahveci), Pedro (Dk. 77 Sedar Dursun), Valencia.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 11 Welinton), Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 46 Redmond), Salih Uçan, Fernandes (Dk. 55 Necip Uysal), Ghezzal (Dk. 46 Maxim), Cenk Tosun (Dk. 90+4 Tayfur Bingöl), Aboubakar.

Sarı kartlar: Dk. 28 Welinton,Dk. 30 Aboubakar, Dk. 45+2 Colley, Dk. 75 Maxim (Beşiktaş), Dk. 30 Samet Akaydin, Dk. 37 Mert Hakan Yandaş, Dk. 45+7 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)

Goller: Dk. 41 Valencia (penaltıdan), Dk. 90+5 İrafn Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 58 ve 62 Cenk Tosun, Dk. 75 Redmond, Dk. 90+1 Aboubakar (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 51 Welinton (Beşiktaş)