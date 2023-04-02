Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Berfu Cengiz-Jodie Anna Burrage çifti, organizasyonun finalinde bir numaralı seribaşı Belçikalı Greet Minnen-Yanina Wickmayer ikilisiyle karşılaştı.

Rakiplerine 6-4'lük setlerle 2-0 yenilen Berfu Cengiz-Jodie Anna Burrage, organizasyonu ikinci tamamladı.