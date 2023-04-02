Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Berfu Cengiz Fransa'da çiftlerde ikinci oldu
Milli tenisçi Berfu Cengiz ve İngiliz Jodie Anna Burrage ikilisi, Fransa'da düzenlenen W60 Croissy Beaubourg Turnuvası'nda ikinci oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Berfu Cengiz-Jodie Anna Burrage çifti, organizasyonun finalinde bir numaralı seribaşı Belçikalı Greet Minnen-Yanina Wickmayer ikilisiyle karşılaştı.
Rakiplerine 6-4'lük setlerle 2-0 yenilen Berfu Cengiz-Jodie Anna Burrage, organizasyonu ikinci tamamladı.
Fransa'da düzenlenen W60 Croissy Beaubourg turnuvasında @berfu_cengiz / Jodie Anna Burrage ikilisi 1 numaralı seri başı Greet Minnen / Yanina Wickmayer çiftine 6-4, 6-4 kaybederek ikinci olarak tamamladı— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) April 2, 2023
@open3cSEM pic.twitter.com/cLsE1hLapY
Etiketler: Fransa
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