Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 21:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bach'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Thomas Bach görüşmede deprem nedeniyle taziyelerini sundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin yönetim kurulunda yer alan Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de kabulde yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
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