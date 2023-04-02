Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli yüzücüler Sırbistan'da düzenlenen Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda 17, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 21 madalya aldı.

Milli sporcular, Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda kadınlarda 2 altın, 4 gümüş, 2 bronz, erkeklerde ise 4 altın, 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya elde etti. Milliler 252 puan ile şampiyonada ikinci sırada yer aldı.

Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası

Ay-yıldızlı yüzücüler, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ise 4 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ve 182 puan ile kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Erkekler kategorisinde ise genç milli yüzücüler, 1 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya ve 120 puan ile beşinci, genel toplamda da 21 madalya ve 302 puan ile şampiyona ikincisi olmayı başardı.