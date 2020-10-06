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Mesut Özil'den işten çıkarılan maskota destek
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, kulübün işine son verdiği 27 yıllık maskotun maaşını karşılamayı teklif etti.
Türk asıllı Alman futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takımın maskotu Gunnersaurus'u canlandıran Jerry Quy'un işten çıkarılmasına oldukça üzüldüğünü belirtti.
Quy'ın kulübün ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Mesut, "Arsenal'de olduğum sürece büyük yeşil adamımızın tüm maaşını ödemeyi teklif ediyorum ki Jerry çok sevdiği işine devam edebilsin." ifadelerini kullandı.
Arsenal'in ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek maskotunu işten çıkarması taraftarın tepkisine neden olmuştu.
... so Jerry can continue his job that he loves so much. #JusticeForGunnersaurus #M1Ö #YaGunnersYa— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020
Etiketler: İngiltere Premier Lig arsenal Mesut Özil maskot Gunnersaurus Jerry QuySon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 18:50
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