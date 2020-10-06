Bordo Mavili ekibin yeni transferi Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun evraklarını, bir önceki kulübü Al Ahli henüz göndermedi.

Bu nedenle de Yeşil Burun Adalı oyuncuya lisans çıkartılamadı. Suudi Arabistan ekibi, Tavarez’in haksız fesih yaptığını iddia etti.

Trabzonspor’un gerekli evrakların gönderilmemesi durumunda konuyu FIFA’ya götürecek.