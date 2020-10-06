Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonspor'da Semedo krizi
Trabzonspor'da Jorge Djaniny Tavares Semedo krizi yaşanıyor.
Bordo Mavili ekibin yeni transferi Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun evraklarını, bir önceki kulübü Al Ahli henüz göndermedi.
Bu nedenle de Yeşil Burun Adalı oyuncuya lisans çıkartılamadı. Suudi Arabistan ekibi, Tavarez’in haksız fesih yaptığını iddia etti.
Trabzonspor’un gerekli evrakların gönderilmemesi durumunda konuyu FIFA’ya götürecek.
Etiketler: Trabzonspor Jorge Djaniny Tavares SemedoSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 17:25
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