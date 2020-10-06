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Lille'de koronavirüs vakası
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in kaptanı Jose Fonte, koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan 36 yaşındaki Portekizli futbolcunun karantinaya alındığı belirtildi.
Fonte, ligde geçen pazar günü milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Strasbourg maçında görev almıştı.
Etiketler: Lille Ligue 1 koronavirüs Jose Fonte fransaSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 17:49
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